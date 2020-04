Küresel salgında son durum

Kovid-19dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bütün önlemlere rağmen can kaybı ve vakalar artıyor. İşte küresel salgında son bilanço:Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 909 bini geçti. 118 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 440 binden fazla kişi de iyileştiFransa'da 24 saatte hastane ve bakım evlerinde 574 kişi daha öldü. Böylece can kaybı 14 bin 967'ye yükseldi.İngiltere'de da can kaybı 717 artarak, 11bin 329 oldu.Almanya'da vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 192 artarak 128 bin 208'e,ölü sayısı ise 244 artarak 3 bin 43'e yükseldi.İspanya'da can kaybı son bir günde 517 artarak 17 bin 489'a yükseldi. Vaka sayısı ise 169 bin 496 oldu.İran'da toplam can kaybı 4 bin 585'e çıktı. İran Tabipler Konseyi, işyerlerinin açılmasına tepki gösterdi.Rusya'da vaka sayısı 18 bin 328'e, can kaybı ise 148'e yükseldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Durumun maalesef kötüye gittiğini görüyoruz" dedi.Sudan'ın başkenti Hartum'da, 18 Nisan'dan itibaren 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.