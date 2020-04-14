Kuzey Kıbrıs’ta koronavirüs krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum yönetiminin, koronavirüs nedeniyle 35 bin TL'lik 2 bin adet ilaç yardımı yapacağını açıklaması Ada'da tartışmalara neden oldu. Rum Kesimi'nden yapılan tıbbi yardım malzemesi yardım teklifi KKTC hükümeti ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında tartışmalara yol açtı. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, "İlaç ihtiyaç olacaksa Türkiye'den istenir gelirdi. Bu adım gereksizdi. Rum tarafından tıbbi yardım malzemesi işi olmadı. Bu iş olmadı. İhtiyacımız yok böyle bir şeye" dedi. İktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, aynı ilacın Kuzey Kıbrıs'ta da olduğunu ifade etti.