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: 51 kişide yeniden görüldü! ile ilgili bu haberi konuşuyor

corona virüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ediyor. Her geçen gün haberlerinin geldiği salgın nedeniyle şu ana kadar 119 binden fazla insan hayatını kaybederken, toplam enfekte sayısı ise 1 milyon 900 bini geçmiş bulunuyor. Bu noktada corona virüse karşı verdiği başarılı mücadele ile bilinen ’den gelen haber ise salgının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Güney Kore'de yeni tip corona virüse yakalanan, tedavi gördükten ve iyileştikten sonra taburcu edilen 51 kişinin tekrar Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler tüm dünyayı şoke ederken, Güney Koreli sağlık otoritelerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 11:44 ABONE OL
SON DAKİKA: 51 kişide yeniden görüldü! Dünya corona virüsü ile ilgili bu haberi konuşuyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar üzerinde 120 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 900 bini geçmiş durumda. Bu noktada corona virüse karşı verdiği başarılı mücadele ile bilinen 'den gelen haber ise salgının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Güney Kore'de yeni tip corona virüse yakalanan, tedavi gördükten ve iyileştikten sonra taburcu edilen 51 kişinin tekrar Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler tüm dünyayı şoke ederken, Güney Koreli sağlık otoritelerinden açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

51 KİŞİDE YENİDEN GÖRÜLDÜ! DÜNYA BU CORONA VİRÜS HABERİNİ KONUŞUYOR!

Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile mücadelede herkesin parmakla gösterdiği Güney Kore'de bilim insanlarını da şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı.

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SON DAKİKA: 51 kişide yeniden görüldü! Dünya corona virüsü ile ilgili bu haberi konuşuyor
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