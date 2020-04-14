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SON DAKİKA! Corona virüsten sonra menenjit salgını: Hava yoluyla bulaşıyor! 37 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... ülkelerinden Gana'nın bölgesinde 37 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.4.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 23:48 ABONE OL
SON DAKİKA! Corona virüsten sonra menenjit salgını: Hava yoluyla bulaşıyor! 37 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Upper West Bölge Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Osei Kuffuor Afreh, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Edinilen son dakika bilgisine göre, hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden Afreh, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Afreh, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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SON DAKİKA! Corona virüsten sonra menenjit salgını: Hava yoluyla bulaşıyor! 37 kişi hayatını kaybetti
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