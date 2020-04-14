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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Donald Trump kovmakla tehdit edince ortalık karıştı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi...

: kovmakla tehdit edince ortalık karıştı! 'dan açıklama geldi...

Coronavirüsün merkez üssü 'de Başkan eleştirilerin odak noktası oldu. Ulusal ve yerel basında tedbirlerin geç alınması konusunda eleştirilen Trump'a son darbe dün ile mücadeledeki en yetkin isim doktor 'den geldi. Fauci, CNN'e verdiği mülakatta önlemlerin geç alındığını kabul etti, "Erken alınsa daha fazla insan hayatta kalabilirdi. Bu mümkün." dedi. Bu sözler üzerine Trump, Twitter'dan bir mesay yayınlayarak Fauci'yi kovmak ile tehdit etti. Trump'ın paylaşımı ABD'yi sallarken, 'dan açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 12:48 ABONE OL
Son dakika: Donald Trump kovmakla tehdit edince ortalık karıştı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi...

Coronavirüsün merkez üssü olan 'de işler her geçen dakika daha da karışıyor. Ülkede ölü ve vaka sayısı giderek artarken, Trump ekonomik, halk ise sağlık ve güvenlik merkezli bakış açısına sahip. Ülkedeki korkunç bilanço ve yetersiz uygulamaların faturası Başkan 'a kesilmiş durumda. Önlemlerde geç kalındığına dair sert eleştiriler yöneltilen Trump, kendisinin kusursuz uygulamaları, tam zamanında hayata geçirdiği görüşünde. Ancak Trump'a yöneltilen eleştirilerin haklılığı ile mücadeledeki en yetkin doktor olan tarafından da doğrulandı. Fauci, CNN televizyonuna verdiği mülakatta "Covid-19'u durdurmaya yönelik önlemler daha erken alınsa hayatlar kurtarılabilirdi" ifadeleri ile Trump'ı deyim yerindeyse ateşe attı.

TRUMP, FAUCİ'YE 'KOVARIM' MESAJI VERDİ!

Fauci'nin sözleri ülkede büyük yankı uyandırırken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından ülkeyi sarsan bir paylaşımda bulundu. Trump, kendisini överken, Fauci'yi kovmakla tehdit etti. CNN mülakatının ardınan Trump "Time to #FireFauci" (Fauci'yi Kovma vakti geldi) etiketiyle Twitter'da paylaşımda bulundu.

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Son dakika: Donald Trump kovmakla tehdit edince ortalık karıştı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi...
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