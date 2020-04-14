Son dakika: Donald Trump kovmakla tehdit edince ortalık karıştı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi...

Coronavirüsün merkez üssü olan ABD'de işler her geçen dakika daha da karışıyor. Ülkede ölü ve vaka sayısı giderek artarken, Trump ekonomik, halk ise sağlık ve güvenlik merkezli bakış açısına sahip. Ülkedeki korkunç bilanço ve yetersiz uygulamaların faturası Başkan Donald Trump'a kesilmiş durumda. Önlemlerde geç kalındığına dair sert eleştiriler yöneltilen Trump, kendisinin kusursuz uygulamaları, tam zamanında hayata geçirdiği görüşünde. Ancak Trump'a yöneltilen eleştirilerin haklılığı coronavirüs ile mücadeledeki en yetkin doktor olan Anthony Fauci tarafından da doğrulandı. Fauci, CNN televizyonuna verdiği mülakatta "Covid-19'u durdurmaya yönelik önlemler daha erken alınsa hayatlar kurtarılabilirdi" ifadeleri ile Trump'ı deyim yerindeyse ateşe attı.

TRUMP, FAUCİ'YE 'KOVARIM' MESAJI VERDİ!

Fauci'nin sözleri ülkede büyük yankı uyandırırken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından ülkeyi sarsan bir paylaşımda bulundu. Trump, kendisini överken, Fauci'yi kovmakla tehdit etti. CNN mülakatının ardınan Trump "Time to #FireFauci" (Fauci'yi Kovma vakti geldi) etiketiyle Twitter'da paylaşımda bulundu.