Son dakika: Ekvador'dan korkunç coronavirüs sahneleri! Cesetleri sokaklarda yakıyorlar, evden ölüler topluyorlar...

Ülkede koronavirüsün merkez üssü haline gelen Guayaquil kentinde bulunan evlerden 700'den fazla ceset çıkarıldığını açıklandı.

Ekvador'un Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de yaşanan kaosun ortaya çıkmasıyla oluşturulan Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700'ü aştı" ifadelerini kullandı. Wated, koronavirüsü salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti.

Güney Amerika'nın Wuhan'ı olarak kabul edilen Guayaquil'de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor.

Wated daha önce yerel basına yaptığı açıklamada, 23 Mart'tan bu yana, Guayaquil'de yaklaşık 1300 cesedin toplandığını, bunlardan kaçının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğünün bilinmediğini belirtmişti.

Wated, kentte tabut yetersizliğinden dolayı ölenlerin karton tabutta gömülmesine ilişkin, "Karton tabut, ölüyü bir poşete koyup atmaktan veya hiçbir şey olmadan gömmekten daha iyidir. Halk ve basın hala yaşadığımız krizi özümsemiş değil. Öyle bir kriz ki günde 250'den fazla insan ölüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal afet kararı aldı.

Ulusal afet kararı ile ülke genelinde giderek artan vaka ile can kayıplarının önüne geçilmesinin ve virüsün sosyal hayat ve ekonomiye etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

Ülkede dün itibariyle vaka sayısının 4557'ye, can kaybının ise 399'a yükseldiği bildirilmişti.