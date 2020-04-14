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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Çernobil'deki yangında korkulan oldu! Dünyanın gözü kulağı Çernobil'de...

haberi: 'deki yangında korkulan oldu! Dünyanın gözü kulağı Çernobil'de...

Tüm dünyanın gözü kulağı 'de! 4 Nisan 1986 gecesi dünya tarihine geçecek nükleer felaketin yaşandığı Çernobil yeniden gündemde. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı açıklamasında nükleer felaketin yaşandığı tesis ile yangın arasında 1 km bulunduğunu yangının nükleer patlama nedeniyle tahliye edilmiş 12 köye de sıçradığını ifade etti. Sosyal medyada en çok aranan konular arasında yer alan Çernobil olayı nedir, Çernobil'de ne olmuştu? O zamanki adıyla SSCB'nin en büyük nükleer projelerini yöneten Anatoliy Dyatlov liderliğindeki ekip büyük patlamaya engel olamamış ve etkisi hala süren radyosyon yüzünden yüzbinlerce insan hayatını kaybetmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 13:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Çernobil'deki yangında korkulan oldu! Dünyanın gözü kulağı Çernobil'de...

'de yaşanan nükleer felaketin üstünden 34 sene geçti. SSCB'nin devlet anlayışı nedeniyle Avrupa ile kopuk olması nedeniyle krizin ilk aylarında asla dışarıya bilgi verilmedi ve saklandı. Patlamanın ilk günlerinde Çernobil'in olduğu Pripyat bölgesinden çıkan radyoaktif toz bulutları Almanya, İsviçre gibi ülkelerde bile görüldü. Patlamadan sonra tüm Pripyat tecrit edildi, evlerden geriye bebeklerin oyuncakları kaldı. Tam 34 yıl sonra Çernobil yeniden dünyanın gündeminde! Peki ? haberine göre Ukrayna'da gerçekleşen yangın nükleer patlamaların olduğu bölgeye de ulaştı.

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Son dakika haberi: Çernobil'deki yangında korkulan oldu! Dünyanın gözü kulağı Çernobil'de...
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