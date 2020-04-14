Son dakika haberi: Çernobil'deki yangında korkulan oldu! Dünyanın gözü kulağı Çernobil'de...

Çernobil'de yaşanan nükleer felaketin üstünden 34 sene geçti. SSCB'nin devlet anlayışı nedeniyle Avrupa ile kopuk olması nedeniyle krizin ilk aylarında asla dışarıya bilgi verilmedi ve saklandı. Patlamanın ilk günlerinde Çernobil'in olduğu Pripyat bölgesinden çıkan radyoaktif toz bulutları Almanya, İsviçre gibi ülkelerde bile görüldü. Patlamadan sonra tüm Pripyat tecrit edildi, evlerden geriye bebeklerin oyuncakları kaldı. Tam 34 yıl sonra Çernobil yeniden dünyanın gündeminde! Peki Çernobil nerede? Son dakika haberine göre Ukrayna'da gerçekleşen yangın nükleer patlamaların olduğu bölgeye de ulaştı.