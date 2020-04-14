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Son dakika: ’de patlama: 1 yargıç öldü, 5 yaralı

'den gelen son dakika haberine göre bir patlama meydana geldi. 'nin İdlib kentine bağlı Kafar Takharim kasabasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir yargıç hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 12:27 ABONE OL
Son dakika: İdlib’de patlama: 1 yargıç öldü, 5 yaralı

İdlib'e bağlı Kafar Takharim kasabasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir yargıç hayatını kaybetti. Yargıçla aynı arabada bulunan 2 yetkili ve yoldan geçen 3 çocuk da yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sivil savunma ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, yargıcın İdlib'in Salqin kasabasında bulunan adliyede görevli olduğu ve Kafar Takharim kasabasında yaşadığı aktarıldı. Araçta bulunan diğer 2 kişinin de yargıçla aynı adliyede görev yaptığı öğrenildi.

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Son dakika: İdlib’de patlama: 1 yargıç öldü, 5 yaralı
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