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: O ülkede durum değişti! Corona virüsü tedbirleri gevşetiliyor!

'dan dikkat çeken bir haberi geldi. Yeni tip koronavirüs kaynaklı Kovid-19 salgınıyla mücadelede sert uygulamaları hayata geçiren Avusturya'da normalleşme yolunda ilk adım atılarak 400 metrekarenin altındaki iş yerleri açıldı. Hükümetin bu kararı, normalleşme sürecinde atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor. Ülkede son 10 günde yeni vaka sayısındaki ciddi düşüş ve iyileşenlerin sayısındaki artış, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober tarafından salgınla mücadelede ilk etabın başarıyla tamamlandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 16:57 ABONE OL
Son dakika: O ülkede durum değişti! Corona virüsü tedbirleri gevşetiliyor!

'daki corona virüsü önlemleri ile ilgili haberi geldi. Ülkede virüsün ilk tespit edildiği 25 Şubat'tan bu yana kademeli olarak sıkı önlemleri hayata geçiren hükümet, virüsün bulaşma hızının yüzde ikiye kadar gerilemesiyle bazı işletmelerin açılmasına izin verdi. Bu kapsamda bugünden itibaren ilk etapta 400 metrekarenin altındaki iş yerlerinin açılmasına izin verildiği ve bu iş yerlerinde maske ve dezenfektan kullanımıyla sosyal mesafe uygulamasının zorunlu olduğu kaydedildi. Avusturya Ticaret Odasından yapılan açıklamada, 400 metrekarenin altında ülke genelinde 5 bine yakın iş yeri bulunduğu belirtildi.

İş yerlerinin yanı sıra salgın nedeniyle kapatılan park ve bahçeler de halkın kullanımına açıldı.

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Son dakika: O ülkede durum değişti! Corona virüsü tedbirleri gevşetiliyor!
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