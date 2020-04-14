Son dakika: O ülkede durum değişti! Corona virüsü tedbirleri gevşetiliyor!

Avustralya'daki corona virüsü önlemleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Ülkede virüsün ilk tespit edildiği 25 Şubat'tan bu yana kademeli olarak sıkı önlemleri hayata geçiren hükümet, virüsün bulaşma hızının yüzde ikiye kadar gerilemesiyle bazı işletmelerin açılmasına izin verdi. Bu kapsamda bugünden itibaren ilk etapta 400 metrekarenin altındaki iş yerlerinin açılmasına izin verildiği ve bu iş yerlerinde maske ve dezenfektan kullanımıyla sosyal mesafe uygulamasının zorunlu olduğu kaydedildi. Avusturya Ticaret Odasından yapılan açıklamada, 400 metrekarenin altında ülke genelinde 5 bine yakın iş yeri bulunduğu belirtildi.

İş yerlerinin yanı sıra salgın nedeniyle kapatılan park ve bahçeler de halkın kullanımına açıldı.