SON DAKİKA! Sona erecek diye duyurulmuştu...1.3 milyarlık karantina ile ilgili yeni karar!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan ve 1.3 milyar kişiyi kapsayan ulusal karantina uygulamasının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Hindistan, ülkede etkisini arttıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 27 Mart'ta 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, yetkililer, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sert bir şekilde sopalı müdahalede bulunarak evlerine yollamaya çalışırken, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunmuştu.

Modi, merkezi hükümet ve eyaletlerin, temel ihtiyaçları sağlama konusunda birlikte çalıştığını ve sağlık sektörünün altyapısının güçlendirilmesi için 2 milyar dolar ayrıldığını ifade etmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sokağa çıkma kararının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Modi, salgının yayılmasının hızlandığı Mart ortasından bu yana yaptığı dördüncü halka seslenişinde, "Ülke krizin olmasını beklemedi. Ekonomik açıdan, maliyet büyük. Ancak Hindistan vatandaşlarının hayatı söz konusu olduğunda, hiçbir kıyas kabul edilemez" dedi.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Hindistan'da vaka sayısı 10.453'e ve hayatını kaybedenlerin sayısı 358'e çıktı.

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