Son dakika: Ukrayna'daki yangın sebebiyle Çernobil Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Çernobil patlarsa radyasyon yayılır mı, etkisi ne olur?

Dünya tam 34 yıl önce tarihe geçecek büyüklükte bir felaket olan Çernobil Faciasını yaşamıştı. Ukrayna'da 4 Nisan tarihinden itibaren hızlı yayılan yangılar büyük bir panik havası oluşturmuş durumda. Şu ana kadar 12 köyün, mezarlıkların ve geniş ağaçlıkların yandığı bildirilirken, yangın sebebiyle Çernobil'deki radyasyon seviyesinin normalin 14 kat belirtiliyor. Peki, Ukrayna'daki yangın sebebiyle Çernobil Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Olası bir Çernobil patlaması yeniden radyasyon yayılmasına neden olur mu, etkileri neler olur? İşte detaylar…

UKRAYNA'DAKİ YANGIN SEBEBİYLE ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA NE OLUR?

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alanın tam olarak tespit edilemediği, fakat 8 Nisan tarihi itibariyle, 3 bin 500 hektarlık alanın yangının etkisi altında kaldığı belirtildi. Tur operatörü Yaroslav Yemelianenko, yangının terk edilmiş Pripyat şehrine ulaştığını ve nükleer santrale yaklaştığını belirtti. Yangının nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştığı ifade edildi.

Çernobil nükleer santrali patlaması, üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmiyor. Reaktörlerde insan hatası nedeniyle meydana gelen patlama, birçok kişinin ölümüne neden olmuş ve bölgede ortaya çıkan radyoaktif sızıntı sebebiyle yerleşim alanları boşaltılmıştı.

Çernobil faciasının etkileri, radyoaktif sızıntının yayılmasıyla birlikte insan üzerinde de görülmüştür. Patlamanın meydana geldiği alan, olayın ardından karantina altına alınmış ve o tarihten itibaren bölgeye girişler yasaklanmıştır.