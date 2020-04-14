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! 'ten korkutan açıklama: Aşılar aksadı, Avrupa'da kızamık salgını başladı...

ile mücadele nedeniyle hayat durmuş durumda. Covid-19 vakaları nedeniyle sağlık sistemleri kilitlenirken, birçok tedavi ve korunma yöntemi de durmuş durumda. konuya ilişkin bir açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, aksayan kızamık aşısının yeni bir tehdidi doğurduğu belirtildi. Avrupa'nın bazı bölgelerinde kızamık salgının başladığı da UNICEF'in açıklamasında yer aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:13 ABONE OL
Son dakika! UNICEF'ten korkutan açıklama: Aşılar aksadı, Avrupa'da kızamık salgını başladı...

Birleşmiş Milletler'in çocuk birimi UNICEF, koronavirüs salgınına odaklanan ve sağlık sistemleri yetersiz 37 ülkede 117 milyon çocuğun zamanında kızamık aşısı olamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Bu sebeple dünyanın çeşitli yerlerinde kızamık salgınları görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

BBC'nin haberine göre; aşının kullanımının azaldığı Avrupa'nın bazı bölgelerinde kızamık salgınının başladığını belirten UNICEF, İngiltere'nin "kızamık vakasının sıfır olduğu ülke" pozisyonunu artık korumadığını söyledi. İngiltere'de ölümcül olabilen kızamık vakalarının sayısı, koronavirüs salgını sırasında artmaya başladı.

İngiltere'de tüm çocuklara ücretsiz olarak yapılan MMR aşısı, kızamığın önlenmesini sağlıyor.

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Son dakika! UNICEF'ten korkutan açıklama: Aşılar aksadı, Avrupa'da kızamık salgını başladı...
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