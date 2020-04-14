Son dakika! UNICEF'ten korkutan açıklama: Aşılar aksadı, Avrupa'da kızamık salgını başladı...

Birleşmiş Milletler'in çocuk birimi UNICEF, koronavirüs salgınına odaklanan ve sağlık sistemleri yetersiz 37 ülkede 117 milyon çocuğun zamanında kızamık aşısı olamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Bu sebeple dünyanın çeşitli yerlerinde kızamık salgınları görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

BBC'nin haberine göre; aşının kullanımının azaldığı Avrupa'nın bazı bölgelerinde kızamık salgınının başladığını belirten UNICEF, İngiltere'nin "kızamık vakasının sıfır olduğu ülke" pozisyonunu artık korumadığını söyledi. İngiltere'de ölümcül olabilen kızamık vakalarının sayısı, koronavirüs salgını sırasında artmaya başladı.

İngiltere'de tüm çocuklara ücretsiz olarak yapılan MMR aşısı, kızamığın önlenmesini sağlıyor.

VİRÜSLERİ ÖLDÜREN GRİBİ BİTİREN BESİN...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ TARİHTE? UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI? MEB AÇIKLADI