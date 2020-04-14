Yeni merkez New York

Çin'de ortaya çıkan ve dünya yayılan koronavirüs salgının yeni merkezi ABD'nin New York kenti oldu. Kentte salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. Öte yandan Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, acı bir itirafta bulundu. Fauci, 'daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi' ifadelerine yer verdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Fauci için #FireFauci (Fauci'yi Kov) hashtag'i açıldı. Donald Trump'da hashtag'i paylaştı.