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Yeni merkez

Giriş Tarihi: 14.4.2020 ABONE OL
Yeni merkez New York
Çin'de ortaya çıkan ve dünya yayılan koronavirüs salgının yeni merkezi ABD'nin New York kenti oldu. Kentte salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. Öte yandan Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, acı bir itirafta bulundu. Fauci, 'daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi' ifadelerine yer verdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Fauci için #FireFauci (Fauci'yi Kov) hashtag'i açıldı. Donald Trump'da hashtag'i paylaştı.
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Yeni merkez New York
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