Almanya’da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı Çin’i geçti

Ölü sayısının Çin'i geçtiği Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınında bilanço artıyor. Almanya'da bir günde 301 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 3 bin 495'e ulaştı. ABD, İspanya, İtalya ve Fransa'dan sonra en çok vakanın görüldüğü Almanya'da vaka sayısı ise 132 bin 210'a yükseldi.

HALK ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİNİ İSTEMİYOR

Öte yandan Almanya'da korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanmaya başlanan önlemlerin Alman halkının çoğu gevşetilmesini istemiyor.