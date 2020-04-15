Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya’da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı Çin’i geçti

’da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı ’i geçti

’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 495’e yükseldi. Ölü sayısının 'i geçtiği Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınında bilanço artıyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 11:26 ABONE OL
Almanya’da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı Çin’i geçti

Ölü sayısının Çin'i geçtiği Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınında bilanço artıyor. Almanya'da bir günde 301 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 3 bin 495'e ulaştı. ABD, İspanya, İtalya ve Fransa'dan sonra en çok vakanın görüldüğü Almanya'da vaka sayısı ise 132 bin 210'a yükseldi.

HALK ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİNİ İSTEMİYOR

Öte yandan Almanya'da korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanmaya başlanan önlemlerin Alman halkının çoğu gevşetilmesini istemiyor.

Son dakika: Coronavirüs salgınında son durum! O sayı 500 bine yaklaştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı Çin’i geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA