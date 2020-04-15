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’ndan koronavirüs uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin , gibi ülkelerin mücadelede yalnız bırakılması nedeniyle tepki gösterdiği 'ndan açıklama geldi. Avrupa Komisyonu koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin virüsün daha fazla yayılmaya sebebiyet vereceğine dikkat çekti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 14:23 ABONE OL
Avrupa Komisyonu’ndan koronavirüs uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin İtalya, İspanya gibi ülkelerin mücadelede yalnız bırakılması nedeniyle tepki gösterdiği Avrupa Komisyonu'ndan açıklama geldi. Avrupa Komisyonu koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin virüsün daha fazla yayılmaya sebebiyet vereceğine dikkat çekti.

KISITLAMALARININ GEVŞETİLMESİNİN VİRÜSTEN ETKİLENEN KİŞİLERİN SAYISINI ARTTIRIR

Avrupa Komisyonu, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin virüsten etkilenen kişilerin sayısını arttıracağı konusunda uyarıda bulundu. Üye devletler için hazırlanan yol haritası taslağına göre komisyon, fiziksel mesafe tedbirlerinin yürürlükte kalması ve işletmelerin kademeli olarak kuralları gevşetmesi gerektiğini belirtirken mağazalara girebilecek kişi sayısında da yapılacak kısıtlamaların gerekli olabileceğini söyledi. AB ülkelerinden Avusturya , İspanya ve Danimarka bu haftadan itibaren tedbirleri gevşetmeye başladı.

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Avrupa Komisyonu’ndan koronavirüs uyarısı
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