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'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan (covid-19) salgını can almaya devam ederken ülkelerinde menenjit vakası 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 15:42 ABONE OL
Batı Afrika'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Batı Afrika ülkelerini bu kez de menenjit salgını vurdu. Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde 37 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden yetkililer, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu. Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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Batı Afrika'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti
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