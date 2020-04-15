Cesetlere çöp torbası muamelesi

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de, Detroit'teki bir hastanede, morgda yer kalmadığı için cansız bedenlerin odalara üst üste tutulduğu ortaya çıktı. Michigan eyaletinin Detroit kentindeki Sinai-Grace Hastanesi'nde kaydedilen görüntüler, ABD'de salgının giderek ağırlaşan boyutunu gözler önüne serdi. CNN International'ın elde ettiği görüntülerde, morg kapasitelerinin aşılması üzerine cansız bedenlerin boş odalarda ya da soğutucu ünitelerinde üst üste bekletildiği görülüyor. Bir acil servis çalışanı, "Bütün bildiğim hastaları yatıracak yatağımız kalmadığı, bu yüzden cesetlere ayıracak yatak bulamadık" dedi. Bir diğer çalışan ise, yönetimin taşınabilir dondurucu ünite siparişi verdiğini aktardı.