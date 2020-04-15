DSÖ’den kritik uyarı: Avrupa daha zirveyi görmedi

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen Avrupa'da son bir ayda vakalar iki kat arttı. Bazı ülkelerin önlemleri gevşetme hazırlığına dair konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'un tüm dünyaya yayıldığına işaret ederek, Avrupa'nın daha zirveyi görmediğinin altını çizdi. Harris, dünyanın aşı bulunması için 12 ay veya daha uzun süre beklemesi gerektiğini vurguladı. Harris, "Salgının dünya genelinde görünümüne bakıldığında vakaların yüzde 90'ı Avrupa ve ABD'den geliyor. Avrupa'da fotoğraf karışık. Dolaysıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz" dedi. Harris, Avrupa'da İtalya ve İspanya dahil olmak üzere bazı ülkelerde salgının hafiflediğini ancak İngiltere ve Türkiye'de artışın devam ettiğini söyledi.İstatistiki verileri paylaşan DSÖ, salgının Çin'den sonraki ikinci merkezi olan Avrupa'ya ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, salgının 13'üncü haftasından itibaren görülen vakalar ikiye katladı. Avrupa'da Kovid-19 vakaların yüzde 67'si İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da görüldü. Ölümlerin ise yüzde 75'i İspanya, İtalya ve Fransa'da yaşandı. Avrupa genelindeki her 13 Kovid vakasından birinin sağlıkçı olduğu kaydedildi. Avrupa'da hayatını kaybedenlerin yüzde 95'i 60 yaşın üstündeki kişiler. Avrupa'da ölenlerin yüzde 91'inde de en az bir kronik sağlık sorunu vardı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kovid-19 salgını nedeniyle kızamık aşısı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyon çocuğu etkileyebileceği uyarısında bulundu.