Gazze’deki Türk hastanesi Kovid-19’a hazır

Dünyayı saran ve 120 binden fazla can alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken Türkiye salgınla mücadelede kapsamındaki yardımlarını sürdürüyor. Birçok ülkeye tıbbı malzeme desteğinde bulunan Türkiye şimdide Gazze'de kurduğu hastaneyle Kovid-19 ile mücadele edecek. Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye dönecek Gazzeliler için hazırlıklarını tamamladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, hastanede bölgeye yeni giriş yapan özel bakım ve takibe ihtiyacı olan farklı hastaların karşılanacağını belirtti. Filistin'in en büyük sağlık merkezi olan Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edildi. Hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda "geçici karantina hastanesi" olarak kullanılması için 26 Mart'ta Filistinli yetkililere devredilmişti.TİKA Sırbistan'da da maske ve dezenfektan üretimi projesine destek oldu. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Kovid-19 ile mücedelede ülkesine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.