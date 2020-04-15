Son dakika haberi |Japonya'dan halka kritik coronavirüs çağrısı: Yağmurluklar coronavirüse karşı kullanılacak

Edinilen son dakika habere göre; Hastanelerde koruyucu ekipman yetersizliği baş gösteren Japonya'da Osaka yerel yönetimi, halktan kullanmadıkları yağmurlukları istedi. Coronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yağmurlukları koruyucu giysi olarak kullanacağı bildirildi

HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya'da, OHAL bölgesi Osaka'nın yerel yönetiminden hastanelerde baş gösteren koruyucu ekipman yetersizliğini aşmaya yönelik bir adım geldi. Çöp poşetlerinin tehlikel olduğuana dikkat çeken bölge yönetimi, halka çağrı yaparak koruyucu elbise olarak kullanılmak üzere ihtiyaç fazlası yağmurluklarını istedi.