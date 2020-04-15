Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi |Japonya'dan halka kritik coronavirüs çağrısı: Yağmurluklar coronavirüse karşı kullanılacak

Son dakika haberi |'dan halka kritik çağrısı: Yağmurluklar coronavirüse karşı kullanılacak

Corona virüs tehdidi tüm dünyayı etkisi altına aldı. salgınının hızla yayılması ile birlikte bir çok ülkede koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanmaya başladı. Koruyucu ekipman konusunda sıkıntı yaşayan ülkelerden biri haline gelen 'da Yerel yönetimi halktan kullanmadıkları yağmurlukları istedi. Çöp poşetlerinin kafadan giyilip çıkarılırken enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çekilirken yağmurlukların coronavirüse karşı daha iyi koruma sağlayacağı bildirildi. Edinilen son dakika habere göre; Doktorlar enfekte olursa virüsü asla yenemeyiz diyen Osaka Belediye Başkanı "Koruyucu giysiden tamamen yoksunuz. Bu yüzden insanların mümkün olduğunca yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika haberi |Japonya'dan halka kritik coronavirüs çağrısı: Yağmurluklar coronavirüse karşı kullanılacak

Edinilen son dakika habere göre; Hastanelerde koruyucu ekipman yetersizliği baş gösteren 'da yerel yönetimi, halktan kullanmadıkları yağmurlukları istedi. ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yağmurlukları koruyucu giysi olarak kullanacağı bildirildi

HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya'da, OHAL bölgesi Osaka'nın yerel yönetiminden hastanelerde baş gösteren koruyucu ekipman yetersizliğini aşmaya yönelik bir adım geldi. Çöp poşetlerinin tehlikel olduğuana dikkat çeken bölge yönetimi, halka çağrı yaparak koruyucu elbise olarak kullanılmak üzere ihtiyaç fazlası yağmurluklarını istedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi |Japonya'dan halka kritik coronavirüs çağrısı: Yağmurluklar coronavirüse karşı kullanılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA