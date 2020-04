Küresel salgında son durum

Dünyayı saran koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken ülkeler salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler almayı sürdürüyor. İşte son gelişmeler;* Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 990 bin 097'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 466 bini geçti* Çin'de son 24 saatte 89 yeni vaka tespit edildi. Yeni ölüm yok.* Belçika'da vaka sayısı 530 artarak 31 bin 119'a ulaştı. Ölü sayısı 4 bin 157.* Filipinler'de vaka sayısı 2 haftada 2,5 kat arttı. Ölü sayısı 4 kattan fazla artarak 335'e ulaştı.* İsrail'de 8 günlük bebeğe Kovid-19 teşhisi konuldu. Ülkede ölü sayısı 123'e yükseldi.* İrlanda'da Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou McDonald Kovid-19'u yendi.* Fransa'da ölü sayısı 762 artarak 15 bin 729'a yükseldi. Ülkede serbest dolaşım sınırlandırılması 11 Mayıs'a kadar uzatıldı.* Rusya'da vaka sayısı 21 bini geçti.* İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi.* Kanada'da can kaybı 898'e çıktı.* Brezilya'da son 24 saatte 161 kişi öldü.* İran'da bir ay sonra ilk kez günlük can kaybı 100'ün altına düştü. Dün 98 kişinin yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 4 bin 683.* Azerbaycan'da ölü sayısı 13 oldu.