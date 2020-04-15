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'te 1 mahalle karantinaya alındı

’in ilçesinde koronovirüs tespit edilen 55 haneli karantina altına alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 19:42 ABONE OL
Nizip'te 1 mahalle karantinaya alındı
İlçeye bağlı İntepe Mahallesi'nde yaşayan bir kişi hastalık belirtileri üzerine hastaneye gitti. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan hasta tedaviye alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 400 kişinin yaşadığı 55 haneli İntepe Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi.

İlçe Kaymakamlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz, İntepe Mahallesi merkezinde ikamet eden bir şahsın Covid 19 hastalığı belirtileri göstermesi ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 55 haneli mahallemizde 15/04/2020 tarihinden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 15/04/2020 tarih ve 11 sayılı kararı ile Karantina altına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca daha önce karantinaya alınan ilçeye bağlı Aşağıçardak Mahallesi ve ilçe merkezinde bulunan 29 hanedeki karantinanın devam ettiği ifade edildi.
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Nizip'te 1 mahalle karantinaya alındı
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