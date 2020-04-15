Rusya’dan ABD’ye: Daha fazla yardım gönderebiliriz

Geçtiğimiz ay ABD'ye bir uçak dolusu tıbbı malzeme yardımında bulunan Rusya'dan yeni destek açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, talep edilirse koronavirüsle mücadele için Rusya'nın ABD'ye daha fazla ekipman göndermeyi düşüneceğini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacı konusunda CIA'den 'yan etki' uyarısı geldi.Washington Post'un haberine göre CIA görevlileri söz konusu ilacın ani ölüme neden olmak gibi ciddi yan etkilerinin olduğunu dile getirdi.Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci de ilaca yönelik araştırmaların yetersiz olduğunu savundu.