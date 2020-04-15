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Son dakika haberi | 'de rekor rakam! Coronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 2 bin 410 yükseldi

Son dakika haberi: salgını ile ilglili korkutan rakamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Coronavirüsün merkez üssü haline gelen 'den gelen rakamlar dehşete düşrüdü. Edinilen son dakika habere göre ABD'de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 17:19 ABONE OL
Son dakika haberi | ABD'de rekor rakam! Coronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 2 bin 410 yükseldi

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 bini geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 91 artarak 614 bin 246'ya yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 420 artarak 26 bin 64'e çıktı.

NEW YORK'TA ENFEKTE KİŞİ SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

ABD'nin New York eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı 203 bin 123'e ulaşırken eyalette koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 10 bin 834'e yükseldi.

TRUMP : DSÖ'YE SAĞLANAN MALİ DESTEĞİN DURDURULMASINI EMREDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) Çin'in yanlış bilgilendirmesini göz ardı etmekle suçlayarak "Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum'' dedi ve "Amerikan vergi mükellefleri Dünya Sağlık Örgütü'ne yılda 400 milyon ila 500 milyon dolar arasında bir kaynak sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Son dakika… İtalya’da coronavirüs karantina süresi 14 günden 28 güne çıkarıldı!

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