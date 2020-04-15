Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Nijerya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdü

Son dakika: 'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdü

'da güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 23:44 ABONE OL
Son dakika: Nijerya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdü

Nijerya'da güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi.

İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (NHRC) tarafından yayımlanan raporda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülkenin bazı eyaletlerine uygulanan sokağa çıkma yasağının uygulanması çerçevesinde güvenlik güçlerinin son 2 haftada 18 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Raporda, güvenlik güçlerinin Kaduna eyaletinde 12, Abia eyaletinde 2, Delta, Niger, Ebonyi ve Katsina eyaletlerinde ise birer kişiyi öldürdüğü kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin yasağı uymayan 33 kişiye de işkence yaptığı ve olaylarda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ülkede şimdiye kadar 373 Kovid-19 vakası görülürken 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ABD'de Kovid-19'a dair alınan tedbirler 2022'ye kadar sürebilir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Nijerya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA