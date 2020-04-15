Son dakika: Vali, Donald Trump'a resti çekti: Seni değil, tıbbı dinlerim...

ABD'nin Michigan eyaleti valisi Gretchen Whitmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgını esnasında eyalet valileri üzerinde kapatılan işletmeleri yeniden açma yetkisinin kendinde olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Demokrat Partili Whitmer, eyaletindeki tedbirleri nasıl ve ne zaman hafifleteceğine karar verirken tıbbi tavsiyeleri dikkate alacağını söyledi.

Michigan Valisi, NPR'daki All Things Considered programında verdiği röportajda eyalet hükümetlerinin Twitter vasıtasıyla açılamayacağını belirterek "İnsanlarımızın sağlığı için ne gerekiyorsa bilimin ışığında, en iyi tıbbi tavsiyelerle karar almak zorundayız" dedi.

Eyalet düzeyinde yalnız kalarak tek taraflı hareket etmek zorunda kaldığını ifade eden Vali Whitmer, ekonomiyi yeniden işler hale getirme günü geldiğinde de bu kararı en iyi kendilerinin vereceğini sözlerine ekledi. Whitmer şöyle devam etti: "Ve şu açıdan umutluyum meslektaşlarım eyaletlerindeki tıp insanlarını dinliyor ve biz hepimiz bunu (yeniden açılmayı) en güvenli ve akıllı şekilde yapmayı düşünüyoruz."

ABD Başkanı Trump ise federal hükümetin tıbbi ekipman talebini ertelediği iddiasıyla mart ayı sonunda Whitmer'ı eleştirmişti. Whitmer, hükümetin işbirliği eksikliğini endişe verici olarak yorumlamıştı.