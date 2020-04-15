Uzmanlar uyardı! Corona virüsün yeni belirtileri olabilir

İngiliz Daily Maily'de yer alan habere göre, İspanya'daki doktorlar, ayaklardaki morarma ve çeşitli lezyonların koronavirüs belirtisi olabileceğinden şüpheleniyor.

ÇOCUK VE GENÇLERDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR SONUCU YAPILAN TESTLER "POZİTİF" ÇIKTI

Ayaklarında morluk ve suçiçeği benzeri yaralar olan hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu yeni semptomun öncelikle çocuklarda ve gençlerde görüldüğü uyarısında bulundu.

İTALYA'DA DA CİLT BELİRTİLERİ

Bir İtalyan hastanesinde ise her beş hastadan birinde virüsün potansiyel olarak neden olduğu cilt belirtileri görüldü.

YENİ SEMPTOMLARLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Coronavirüsün bilinen semptomları öksürük ve ateşti. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar ishal, deride yaralar, tat ve koku kaybı gibi çok yaygın olmayan semptomlar olduğunu ortaya koydu.

AYAKTAKİ BELİRTİLER SIRALANDI

İspanya'da Ayak Hastalıkları Uzmanları Genel Kurulu; bu yeni bulguyu açıklayan bir bildiri yayımladı. Bildiride yeni semptom, minik kan damlalarının iltihabından kaynaklanan suçiçeği veya kızamığa benzeyen mor lezyonlar olarak tanımlandı.

Yaralar, yetişkinlerde de görülse de daha çok çocuklarda ve gençlerde gözlemlendi. Aynı zamanda yaraların bir iz bırakmadan iyileştiği de tespit edildi.

Uzmanlar, bu tür lekeler tespit edildiğinde özellikle çocukların karantinaya alınmasını önerdi.

BU SEMPTOMLARI GÖSTEREN İLK VAKALARDAN BİRİ İTALYA'DAKİ 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Uluslararası Ayak Hastalıkları Uzmanları Federasyonu, güney İtalya'da 13 yaşındaki bir çocukta semptomun ilk vakalarından biri olduğunu bildirdi. Doktorlar mor, yuvarlak lezyonların örümcek ısırığı olabileceğini söyleyip 8 Mart'ta ilaçla çocuğu gönderdiler. Ancak hasta iki gün sonra ateş, kas ağrısı, baş ağrısı ve ayaklarda yoğun kaşıntıyla geri geldi. Bununla birlikte, İtalya'da Covid-19'un ciddi şekilde patlak vermesi nedeniyle ekip, çocuğu test edemediklerini ve takip edemediklerini itiraf etti.

BİR HASTANEDE CİLT ŞİKAYETLERİ ARTTI

Kuzey İtalya'da bir hastanede, 88 hastayla yapılan çalışmada cilt şikayetlerinde yüzde 20 artış olduğu kaydedildi. Çalışma raporunun yazarı Doktor Sebestiano Recalcati, bu cilt belirtilerinin yaygın viral enfeksiyonlar sırasında meydana gelen deri tutulumuna benzediğini söyledi.

Tayland'daki doktorlar ise potansiyel olarak Kovid-19'a neden olduğu cilt sorunlarının yanlış bir şekilde başka bir şey olarak teşhis edilebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdiler.

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 geçiren birçok insan baş ağrısı ve baş dönmesi de yaşıyor.

ABD'Lİ UZMANDAN KRİTİK UYARI: CORONA VİRÜS SALGININDAN KORUNMAK İÇİN EN AZ 1 YIL DAHA MASKE TAKMALIYIZ

SON DAKİKA HABERLERİ | CORONA VİRÜSÜ İNSANLARA NASIL BULAŞTI? BİLİM İNSANLARINDAN FLAŞ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI!

ABD'Lİ HEYET ÇİN'İ UYARDI! VUHAN’DAKİ LABORATUVARI GEZDİLER VE...