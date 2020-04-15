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Valilerden Trump’a korona isyanı

Kovid-19’dan dolayı en fazla ölüm ve vakanın görüldüğü ’de “yetki çatışması” yaşanıyor. ’den 9 eyaletin valisi ABD Başkanı Trump’a karşı ‘sen kral değilsin’ diyerek korona isyanı başlattı

Giriş Tarihi: 15.4.2020 ABONE OL
Valilerden Trump’a korona isyanı
Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 23 bin 644 kişinin hayatını kaybettiği ve 587 binden fazla vakanın görüldüğü ABD'de şimdi de siyasi karışıklık başladı. Geç önlem almakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump ile bu kez de valiler arasında 'yetki tartışması' başladı. Demokrat Parti üyesi 9 eyaletin valisinden Trump'a Kovid-19 isyanı geldi. Trump önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında korona virüsü salgını nedeniyle kepenk indiren ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirme kararında son sözün ABD Başkanı olarak kendisinde olduğunu söylemişti.

'KRAL' SUÇLAMASI
Trump'ın bu sözlerine karşılık New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island, Delaware, Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinin valileri ortak hareket etme kararı aldı. New York valisi Andrew Cuomo öncülüğünde açıklama yapan valiler, ekonomilerinin, okullarının ve iş yerlerinin yeniden açılması konusunda birlikte hareket edeceğiz dedi. Cuomo, Trump'a cevap olarak "Bizim Anayasamız var, Kralımız değil" dedi.
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Valilerden Trump’a korona isyanı
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