Alman Sağlık Bakanı Spahn’dan asansör skandalı

Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kalan, ölü sayısında Çin'i geçip hasta sayısında neredeyse katlayan Almanya'da, Sağlık Bakanı Jens Spahn büyük bir skandala imza attı. Giessen Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ziyaret eden Bakan Spahn, kendisine eşlik eden Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun ve diğer siyasiler, doktorlarla birlikte tıklım tıklım olan asansöre bindi. Sağlık Bakanı Spahn ve Hessen Başbakanı Bouffier'in kalabalık bir asansöre binmeleri eleştirilere yol açtı. FRANKFURT