Atina’da karantinadan kaçan iki Türk 10 bin euro ceza yedi

BİR süre önce El. Venizelos isimli kruvaziyer gemide Kovid-19 tespit edilmesiyle Atina'da karantinaya alınan yolculardan iki Türk vatandaşı Yunanistan'da gündem oldu. Atina'nın Glifada semtindeki bir otelde karantinada tutulan kruvaziyer yolcuları arasından iki Türk vatandaşı önceki gece otelden dışarı çıkarak 14 günlük karantina yasağını ihlal ettiler. Oteldeki diğer vatandaşların ihbar etmesiyle kısa sürede Yunan polisi tarafından yakalanan kaçaklar, haklarında başlatılan yasal işlemin yanısıra 5'er bin Euro para cezası yedi. Gemideki 65 Türk yolcunun testi pozitif çıkmıştı.