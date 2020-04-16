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'da 99 yaşındaki gazi bu kez de Kovid-19'u yendi

'da 99 yaşındaki gazisi , yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Brezilya , İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan 99 yaşındaki Piveta'nın hastaneden taburcu edildiği görüntüleri paylaştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:15 ABONE OL
Brezilya'da 99 yaşındaki gazi bu kez de Kovid-19'u yendi

Brezilya'da 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Ermando Piveta, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Brezilya Savunma Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan 99 yaşındaki Piveta'nın hastaneden taburcu edildiği görüntüleri paylaştı.

Asker kepi ile pantolonu giyen ve asker selamı veren Piveta, hastane çalışanlarının alkışları ve bir askerin borazanla çaldığı askeri marş eşliğinde ülkenin başkenti Brasilia'daki Silahlı Kuvvetleri Hastanesinden taburcu edildi.

"BU MÜCADELEYİ KAZANMAK (İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI) SAVAŞI KAZANMAKTAN DAHA ÖNEMLİYDİ."

Piveta, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi kazanmak (İkinci Dünya Savaşı) savaşı kazanmaktan daha önemliydi." dedi.

Bakanlık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermando bir savaşı daha kazandı, bu sefer yeni tip koronavirüse karşı." ifadelerini kullandı.

Piveta, İkinci Dünya Savaşı'nda Brezilya'nın Senegal'deki topçu birliğinde bulunmuş ve ardından ülkesinin doğusunda yer alan Alagoas eyaletinin başkenti Maceio'da teğmen olarak görev yapmıştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 1736 kişinin ölümüne neden olan ve 28 bin 320 kişide görülen Kovid-19'dan bölgede en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.

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Brezilya'da 99 yaşındaki gazi bu kez de Kovid-19'u yendi
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