Çin ve Avrupa arasındaki korona krizi büyüyor

Çin'in Paris Büyükelçiliği'nin internet sitesinde Fransa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirilerinin ardından iki ülke arazında diplomasi krizi yaşanıyor. Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye'i salı günü Dışişleri Bakanlığı'na çağırılırken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayından bu yana Çinli mevkidaşı ile dört kez görüştüğünü ve bu görüşmelerin iyi geçtiğini hatırlattı. Shaye, "Fransa'daki Çin Büyükelçiliği temsilcilerinin yakın zamanda kamuoyuna yaptıkları açıklamalar, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin kalitesine uygun değil" ifadelerini kullandı. Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, "Batılı ülkelerin virüsü hafife alması ya da önlem almakta gecikmesi salgını kontrol edilemez hale getirdi ve bu durum bu ülkeler için herhangi bir vicdani sorun yaratmıyor ve hiçbir şekilde uykularını kaçırmıyor" yormunda bulunmuştu.Çin salgını atlattıktan sonra Avrupa'ya "maske diplomasisine" başladı. Özellikle Doğu Avrupa'daki hükümetlerden Çin'e olumlu tepkiler var. Ülkesine gönderilen yardımları Belgrad havalimanında karşılayan ve Çin bayrağını öpen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'ni (AB) ise dayanışma göstermediği gerekçesiyle eleştirmişti. Macaristan hükümeti de AB'ye yönelik benzer bir eleştiride bulunarak Pekin'in sağladığı yardımları övmüştü. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman ise, salgın başladığında yanlarında bir tek Çin'i gördüklerini ifade etmişti. Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra İtalya, İspanya, Hollanda ve Slovakya da tıbbi malzeme yardımlarından dolayı Çin'e övgüde bulunmuştu.