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'de yeni coronavirüs vakaları ortaya çıkıyor

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 arttı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 34'ü yurt dışı kaynaklı toplam 46 kişide Kovid-19'a rastlandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.4.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 11:05 ABONE OL
Çin'de yeni coronavirüs vakaları ortaya çıkıyor

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 arttı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 34'ü yurt dışı kaynaklı toplam 46 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 5'i Guangdong, 4'ü Heylongciang eyaletlerinde, 3'ü ise ülkenin başkenti Pekin'de tespit edildi.

Ülkede bugüne kadar yurt dışı kaynaklı vaka sayısı 1534'e ulaşırken, 898 hastanın tedavisi sürüyor.

Ayrıca ülke genelinde virüs taşıyan 76 kişi iyileşirken, yeni can kaybı yaşanmadı.

Diğer yandan toplam vaka sayısının 82 bin 341'e, toplam taburcu sayısının da 77 bin 892'ye ulaştığı Çin ana karasında 95'inin durumu ağır olmak üzere 1107 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin'de bugüne kadar 3 bin 342 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Çin'de yeni coronavirüs vakaları ortaya çıkıyor
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