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Coronavirüs nedeniyle 'da ülke geneli ilan edildi!

’da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:01 ABONE OL
Coronavirüs nedeniyle Japonya'da ülke geneli OHAL ilan edildi!

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800'e, ölü sayısı 195'e yükseldi.

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Coronavirüs nedeniyle Japonya'da ülke geneli OHAL ilan edildi!
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