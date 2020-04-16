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’DEN HABERİ: Corona virüsü aşısı için insan deneylerine başlanacak! Uzman isim açıkladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip adıyla Covid-19 aşısı için çalışmalar sürerken test aşamaları da başlayacak. Edinilen bilgisine göre; , Covid-19 aşısı için gelecek hafta insan üzerindeki testlere başlayacaklarını açıklarken testler başarılı olursa Eylül ayında hazır olması beklendiği açıklandı. Oxford Üniversitesi'nde yapılan aşı çalışmalarının sonucuna göre; çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuç vermesinin ardından gelecek hafta bir sonraki adım olan insan deneylerine başlanacak. İlk aşamada testlerde 510 kişi yer alırken 'ye göre; şu anda dünya üzerinde çalışılan yetmişten fazla aşı bulunuyor. Bunlardan biri 'de diğeri ABD'de olmak üzere üç farklı grup insanlar üzerinde denemeleri başlatmıştı. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 16.4.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:55 ABONE OL
DSÖ’DEN CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsü aşısı için insan deneylerine başlanacak! Uzman isim açıkladı!

Corona virüsüne ilişkin haberleri gelmeye devam ederken özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Daily Mail'in haberine göre; Eylül ayında milyonlarca insan için aşının hazır olacağını ümit ederken çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından gelecek hafta bir sonraki adım olan insan deneylerine başlanacak. 18-55 yaş aralığındaki 510 kişide denenecek olan testlerin oldukça umut verici olduğu söyleniyor. Ekibin geliştirdiği aşı, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılacak olup corona virüs enjete edilen şempanzelerden alınan antikorları içeriyor.

CORONA AŞISI 510 KİŞİDE DENENECEK!

Oxford aşı programındaki denemeye katılmak için 18-55 yaş arası 510 işe aldı. Araştırmaya liderlik edecek olan isim ise olacak. Adrian Hill'in açıklamaları ise şöyle: "Gelecek hafta insan denemelerine başlıyoruz, aşıyı birkaç farklı hayvan türünde test ettik. Oldukça ihtiyatlı bir süreç izledik ancak aşıyı hızlı bir şekilde değerlendirmek durumundayız" dedi.

İşte son dakika haberine dair ayrıntılar!

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DSÖ’DEN CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsü aşısı için insan deneylerine başlanacak! Uzman isim açıkladı!
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