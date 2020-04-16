DSÖ’DEN CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsü aşısı için insan deneylerine başlanacak! Uzman isim açıkladı!

Corona virüsüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Daily Mail'in haberine göre; Oxford Üniversitesi Eylül ayında milyonlarca insan için aşının hazır olacağını ümit ederken çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından gelecek hafta bir sonraki adım olan insan deneylerine başlanacak. 18-55 yaş aralığındaki 510 kişide denenecek olan testlerin oldukça umut verici olduğu söyleniyor. Ekibin geliştirdiği aşı, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılacak olup corona virüs enjete edilen şempanzelerden alınan antikorları içeriyor.

CORONA AŞISI 510 KİŞİDE DENENECEK!

Oxford aşı programındaki denemeye katılmak için 18-55 yaş arası 510 işe aldı. Araştırmaya liderlik edecek olan isim ise Profesör Adrian Hill olacak. Adrian Hill'in açıklamaları ise şöyle: "Gelecek hafta insan denemelerine başlıyoruz, aşıyı birkaç farklı hayvan türünde test ettik. Oldukça ihtiyatlı bir süreç izledik ancak aşıyı hızlı bir şekilde değerlendirmek durumundayız" dedi.

İşte son dakika haberine dair ayrıntılar!