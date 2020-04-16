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Dünya bu haberini konuşuyor! Öldüren corona virüsü detayları belgeleriyle ortaya çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına yönelik gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak ortaya atılan bir iddia dünya gündemine oturdu. 'li yetkililerin corona virüs salgınının ciddi hale gelebileceğine dair örnekler görmesine rağmen 6 gün boyunca bu süreçte sessiz kaldığı ve virüsün bu süreçte yayıldığı iddia edildi. AP haber ajansına isimsiz bir kaynak tarafından gönderilen belgelere göre ortaya atılan bu iddia gündeme oturdu. 14 Ocak'ta virüsün ciddi bir pandemi haline gelebileceği uyarısı yapılmasına rağmen halkı uyarmak için bekledikleri ve bu süreçte hızla koronavirüsün yayıldığı iddia ediliyor. "Belki de 6 gün önce yapılan bir uyarı ile Wuhan sağlık sisteminin çökmesi engellenebilirdi" şeklinde ifade edilirken 1 haftalık sessizliğin boyutunun çığ gibi büyüdüğü gerçeği gözler önüne serildi. İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 16.4.2020 08:12 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 08:16 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Öldüren corona virüsü detayları belgeleriyle ortaya çıktı!

Associated Press (AP) haber ajansına isimsiz bir kaynak tarafından gelen belgeler dünya gündeminde yer buldu. ", kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı" başlıklı haber yayımlanınca iddiaların ardı arkası kesilmedi. İddialara göre; Çin'li yetkililer corona virüs salgının ciddi boyutlara gelebileceğine dair güçlü emareler görmesine rağmen 6 gün boyunca sessiz kalındığını ve virüsün bu süreçte hızlı bir şekilde yayıldığı iddia edildi. Tayland'ın uyarısıyla yetkililerin harekete geçtiği bir diğer iddialar arasında yerini aldı.

GERÇEKLER BELGELERLE ORTAYA ÇIKTI!

Corona virüsü salgınına yönelik gelişmeleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. AP haber ajansı, isimsiz bir kaynak tarafından gönderilen belgelere dayandırılarak, "Çin, kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı" başlıklı haber yayımladı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Öldüren corona virüsü detayları belgeleriyle ortaya çıktı!
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