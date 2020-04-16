Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Öldüren corona virüsü detayları belgeleriyle ortaya çıktı!

Associated Press (AP) haber ajansına isimsiz bir kaynak tarafından gelen belgeler dünya gündeminde yer buldu. "Çin, kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı" başlıklı haber yayımlanınca iddiaların ardı arkası kesilmedi. İddialara göre; Çin'li yetkililer corona virüs salgının ciddi boyutlara gelebileceğine dair güçlü emareler görmesine rağmen 6 gün boyunca sessiz kalındığını ve virüsün bu süreçte hızlı bir şekilde yayıldığı iddia edildi. Tayland'ın uyarısıyla yetkililerin harekete geçtiği bir diğer iddialar arasında yerini aldı.

GERÇEKLER BELGELERLE ORTAYA ÇIKTI!

Corona virüsü salgınına yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. AP haber ajansı, isimsiz bir kaynak tarafından gönderilen belgelere dayandırılarak, "Çin, kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı" başlıklı haber yayımladı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…