Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 84 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 84 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 134 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 515 bin 283 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 84 bin 633'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 342, Hong Kong'da 4, İtalya'da 21 bin 645, İspanya'da 18 bin 812, Fransa'da 17 bin 167, İngiltere'de 12 bin 868, İran'da 4 bin 777, Belçika'da 4 bin 400, Almanya'da 3 bin 804, Hollanda'da 3 bin 134, Brezilya'da 1760, Türkiye'de 1518, İsviçre'de 1239, İsveç'te 1203, Kanada'da 1010, Portekiz'de 599, Endonezya'da 469, Meksika'da 449, İrlanda'da 444, Hindistan'da 423, Avusturya'da 393, Ekvador'da 388, Romanya'da 372, Filipinler'de 349, Cezayir'de 336, Danimarka'da 309, Polonya'da 286, Peru'da 254, Güney Kore'de 229, Rusya'da 198, Japonya'da 190, Dominik Cumhuriyeti'nde 189, Mısır'da 183, Çekya'da 166, Norveç'te 150, Macaristan'da 142, İsrail'de 132, Kolombiya'da 131, Fas'ta 127, Pakistan'da 124, Arjantin'de 112, Ukrayna'da 108, Panama'da 103, Yunanistan'da 102, Sırbistan'da 99, Şili'de 94, Malezya'da 83, Suudi Arabistan'da 79, Irak'ta 79, Finlandiya'da 72, Lüksemburg'da 69, Avustralya'da 63, Slovenya'da 61 ve Bangladeş'te 50 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 180 bin 659, İtalya 165 bin 155, Fransa 147 bin 863, Almanya 134 bin 753, İngiltere 98 bin 476, Çin 82 bin 341, İran 76 bin 389, Türkiye 69 bin 392, Belçika 33 bin 753, Brezilya 28 bin 912, Kanada 28 bin 379, Hollanda 28 bin 153, İsviçre 26 bin 336, Rusya 24 bin 490, Portekiz 18 bin 91, Avusturya 14 bin 370, İrlanda 12 bin 547, İsrail 12 bin 547, Hindistan 12 bin 456, İsveç 11 bin 927, Peru 11 bin 475, Güney Kore 10 bin 613, Japonya 9 bin 338, Şili 8 bin 917, Ekvador 7 bin 858, Polonya 7 bin 582, Romanya 7 bin 216, Norveç 6 bin 798, Danimarka 6 bin 681, Pakistan 6 bin 505, Avustralya 6 bin 462, Çekya 6 bin 301, Suudi Arabistan 5 bin 862, Meksika 5 bin 847, Filipinler 5 bin 453, Birleşik Arap Emirlikleri 5 bin 364, Endonezya 5 bin 136, Malezya 5 bin 72, Sırbistan 4 bin 873, Ukrayna 4 bin 161, Panama 3 bin 751, Belarus 3 bin 728, Katar 3 bin 711, Singapur 3 bin 699, Dominik Cumhuriyeti 3 bin 614, Lüksemburg 3 bin 373, Finlandiya 3 bin 237, Kolombiya 3 bin 105, Tayland 2 bin 672, Arjantin 2 bin 571, Güney Afrika 2 bin 506, Mısır 2 bin 505, Yunanistan 2 bin 192, Cezayir 2 bin 160, Moldova 2049, Fas 2024, Hırvatistan 1741, İzlanda 1727, Bahreyn 1671, Macaristan 1652, Irak 1415, Kuveyt 1405, Yeni Zelanda 1401, Estonya 1400, Özbekistan 1349, Kazakistan 1331, Azerbaycan 1253, Slovenya 1248, Bangladeş 1231, Ermenistan 1111, Bosna Hersek 1110, Litvanya 1091, Umman 1019 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1017."

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19, ABD genelinde 639 bin 664 kişide tespit edilirken, 26 bin 950 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.