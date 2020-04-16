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'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 729'a ulaştı

Dünyada her geçen gün corona virüs vakaları artıyor. Avrupa'da ise bilanço daha da ağır hale geliyor. İlk başta farklı bir stratej izleyen 'de son rakamlar geldi. İngiltere'de son 24 saatte 861 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 13 bin 729'a yükseldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.4.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 18:32 ABONE OL
İngiltere'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 729'a ulaştı

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve 2 milyondan fazla kişiye bulaşan korona virüs nedeni ile Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeni ile 861 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyururken, hayatını kaybedenlerin toplama sayısı 13 bin 729'a ulaştığını ilan etti. Bakanlık, ülke genelinde korona virüs vaka sayısının 4 bin 618 kişi artarak toplamda 103 bin 93'e ulaştığını açıkladı.


İngiltere Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty, dün yapmış olduğu açıklamada bugün açıklanan vakaların düne göre daha yüksek olacağını ön gördüğünü ifade etmişti. İngiltere'de dün korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 761 kişi olurken, bugün ise 100 kişi artarak 861 kişi oldu.

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İngiltere'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 729'a ulaştı
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