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İvanka Trump yasağına uymadı! Tepki yağdı: "Babasının kızı. Yasayı takmadı"

Coronavirüsün merkez üssü haline gelen 'den korkutan haberler peş peşe gelirken ABD Başkanı 'ın kızı Ivanka Trump koroanavirüs yasaklarına aldırış etmedi. Alınan tedbirleri hiçe sayan Ivanka Trump, Hamursuz Bayramını kutlamak için Washington’dan New Jersey’e uçtu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.4.2020 18:03 ABONE OL
İvanka Trump coronavirüs yasağına uymadı! Tepki yağdı: Babasının kızı. Yasayı takmadı

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump, ABD federal hükümetince alınan koronavirüs tedbirlerine uymadı. Ivanka Trump, Hamursuz Bayramını kutlamak için Washington'dan New Jersey'e uçtu. Aynı zamanda Trump'ın 'Danışmanı' görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriye tepki gösterildi.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump, karantina yasağına uymadı. İvanka Trump sosyal medya hesabından, daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamamalarına dair "Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın" diyerek halka çağrıda bulunmuştu.Aynı zamanda Trump'ın 'Danışmanı' görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriye tepki gösterildi.

NEW JERSEY'E UÇTU

Karantina uygulamasına uymayan İvanka Trump eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla birlikte Yahudiler'in kutsal bayramı olarak bilinen Hamursuz Bayramı'nın ilk gecesini kutlamak için New Jersey'deki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne gitti.

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İvanka Trump coronavirüs yasağına uymadı! Tepki yağdı: "Babasının kızı. Yasayı takmadı"
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