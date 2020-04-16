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'dan Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlara teşekkür

Çingiz Aydarbekov, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt 'na, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ülkesine sağladığı kapsamlı yardım için teşekkürlerini iletti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.4.2020 23:30 ABONE OL
Kırgızistan'dan Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlara teşekkür

Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Aydarbekov video konferans yoluyla mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü.

Aydarbekov ve Çavuşoğlu, ikili iş birliği ile güncel konuların yanı sıra 10 Nisan'da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Olağanüstü Zirvesi'nin sonuçlarının kapsamlı şekilde uygulanmasını ele aldı.

Kovid-19'la mücadelede iş birliğine işaret eden Aydarbekov, virüsün tedavisi ve önlenmesi konusunda iki ülkenin sağlık hizmetleri arasında doğrudan etkileşimin önemine dikkati çekti.

CHARTER SEFERLERİ

İki bakan, Kovid-19 nedeniyle vatandaşların karşılıklı tahliyesi için charter uçuşlarının düzenlenmesi konusunu da görüştü.

Aydarbekov, yeni tip koronavirüsle mücadelede ülkesine sağladığı kapsamlı yardım için ve vize, oturma izni sürelerini aşan Kırgızistan vatandaşlarına ceza verilmemesi kararından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Olağanüstü hal ve 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Kırgızistan'da Kovid-19 vaka sayısı 466'ya çıkarken, 91 hasta iyileşti, 5 kişi ise yaşamını yitirdi.

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Kırgızistan'dan Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlara teşekkür
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