Koronavirüs silahlı ölümleri bıçak gibi kesti!

Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de bilanço her geçen gün artıyor. Son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 631 bin 111'e yükselirken 30 bin 884 can kaybı yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatılan 'sosyal mesafe' tavsiyeleri 30 Nisan'a kadar geçerli. Resmi olarak sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ülkede, 33 eyalette kısmi olarak evden çıkmama tavsiyeleri devreye alındı.



Eyalet sakinlerinin tavsiyelere uymasıyla sokaklar ve caddeler boş kaldı. 50 ABD eyaletinin 49'unda, Columbia Bölgesinde, Guam'da, Porto Riko'da ve Virjin Adaları'nda vaka görüldüğü doğrulandı. 15 Mart itibarıyla teyit edilmiş vakası olmayan tek eyalet Batı Virginia olurken Amerikan Samoası ve Kuzey Mariana Adaları'nda teyit edilmiş vakası bulunmuyor.



BİR YILDA 3,1 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Vaka ve ölüm sayısı ile Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü konumuna gelen ABD'de 2019 yılında 3,1 milyon kişi öldü. Ölüm oranının 1000 kişide 9 olduğu 329 milyon nüfuslu ülkede geçtiğimiz yıl ateşli silah kullanımı nedeniyle 38 bin 800, gripten ötürü de 80 bin civarında can kaybı yaşandı. Halk sokağa çıkılmaması yönündeki tavsiyeleri uyguluyor. Yollar boş kalınca silahlanmanın serbest olduğu ABD'de ateşli silah sesi de kesildi. ABD'de korona gelince, silahlı saldırı ölümleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azalırken, son 2 ayda grip ve korona ölümleri ön plana çıktı.



GÜNDE 552 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Başkan Trump'ın 'Çin virüsü' olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüs, 20 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip ABD'ye parasal ve can kaybı açısından hasar veriyor. Ülkede ilk kesinleşmiş koronavirüs vakası 21 Ocak tarihinde açıklandı. O tarihten bu tarafa 56 günde günlük ortalama 552 kişi koronavirüs nedeniyle öldü.



16 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI

ABD Başkanı Donald Trump ülkede iş yerlerinin kapanması ile geçtiğimiz ay 16 milyon insanın işini kaybetmesine neden olan sosyal mesafe kurallarını gevşetmek konusuna olumlu bakıyor, ancak eyaletlerin ya da yerleşiklerin sosyal mesafe kurallarını genişletmek konusundaki hamleyi uygulayıp uygulamayacakları kesinleşmedi.