Kovid-19 salgınında son durum

Dünyaya yayılan koronavirüs salgını hayatın her alanını etkisi altına alırken ölü ve vaka sayıları da artıyor. İşte son gelişmeler;Dünyada vaka sayısı 2 milyon 72 bini geçti. Ölü sayısı 133 bin olurken iyileşenlerin sayısı da 508 bin 826'ya ulaştı.Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 28 bini geçti. Vaka sayısı 640 bin 185. New York'ta test edilemeyen 3 binden fazla kişi öldüğü ortaya çıktı.Çin'de son 24 saatte 46 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bir kişi öldü. Vuhan'da da salgın için yapılan hastanelerden biri tüm hastalar iyileştiği için bugün kapatıldı.Hollanda'da Kovid-19 salgınında 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 3 bin 134.Rusya'da izinli sokağa çıkma uygulaması başladı.Danimarka'da bugün okullar açılıyor.Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'de vaka sayısı 668'e yükseldi.Nijerya'da güvenlik güçlerinin son iki haftada sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi.İtalya'da ölü sayısı 21 bin 645, vaka sayısının artışındaki azalma ise sürüyor.Almanya'da ölü sayısı 3 bin 592'yi buldu. Önlemleri gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'dan itibaren mağazalar okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 329'a yükseldiKanada'nın Ottawa Üniversitesi'nden uzmanlar koronavirüs insanlara köpeklerden bulaştığını iddia etti.Salgınla mücadele kapsamında insanların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmaması online alışverişleri arttırdı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti, 24 milyar dolar arttı.