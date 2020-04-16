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Rus uçağından, keşif uçağına Akdeniz’de tehlikeli önleme

Donanması, bir Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz'de önleme yaptığını açıkladı. Donanmadan yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi." ifadesine yer verildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 16:42 ABONE OL
Rus uçağından, ABD keşif uçağına Akdeniz’de tehlikeli önleme
ABD Donanması, bir Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz'de önleme yaptığını açıkladı.
Donanmadan yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi." ifadesine yer verildi.

P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Önleme yaklaşık 42 dakika sürdü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.

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Rus uçağından, ABD keşif uçağına Akdeniz’de tehlikeli önleme
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