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haberi: Hindistan'da yeni bir tespit edildi! Yarasa corona virüsü BtCov nedir?

Dünya genelinde iki milyondan fazla insana bulaşan yeni tip hakkında tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken gelen haberi herkesi şok etti! İddialara göre Hindistan'da yeni bir corona virüs daha testip edildi. Bilimsel ismi BtCoV olan virüsün genel ismi ise . Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son verilere göre corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 138 bini geçti. Yeni tespit edilen yarasa virüsü tehlikeli mi? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Hindistan'da yeni bir corona virüs tespit edildi! Yarasa corona virüsü BtCov nedir?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde bir hayvan pazarından bulaşan corona virüsün ardından Hindistan'da yeni bir daha tespit edildi. haberine göre bu virüsün ismi yarasa virüs olarak anılıyor, BtCoV virüsünün insanlık adına tehlikeli olup olmadığı hakkında açıklama yapan Pune Ulusal Viroloji Enstitüsü'nden Dr. Pragya Yadav, virüsün insanlarda hastalığa neden olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Hindistan'da ortaya çıkan de tıpkı yeni tip koronavirüs gibi yarasalardan bulaşıyor...

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Son dakika haberi: Hindistan'da yeni bir corona virüs tespit edildi! Yarasa corona virüsü BtCov nedir?
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