Son dakika haberi: Hindistan'da yeni bir corona virüs tespit edildi! Yarasa corona virüsü BtCov nedir?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde bir hayvan pazarından bulaşan corona virüsün ardından Hindistan'da yeni bir corona virüs daha tespit edildi. Son dakika haberine göre bu virüsün ismi yarasa virüs olarak anılıyor, BtCoV virüsünün insanlık adına tehlikeli olup olmadığı hakkında açıklama yapan Pune Ulusal Viroloji Enstitüsü'nden Dr. Pragya Yadav, virüsün insanlarda hastalığa neden olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Hindistan'da ortaya çıkan yarasa virüsü de tıpkı yeni tip koronavirüs gibi yarasalardan bulaşıyor...