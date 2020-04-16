Trump faturayı DSÖ’ye kestı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı. Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savundu. Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor" ifadesini kullandı.Trump bu kararı alırken yönetiminin, "DSÖ'nün salgın konusundaki ihmal ve örtbaslarını değerlendirdiğini" de sözlerine ekledi. ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını ifade eden Trump, "Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor" dedi. DSÖ'nün salgına ilişkin geç adım atmasının tüm dünyaya çok zaman kaybettirdiğini de ifade eden Trump, salgınla ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolması konusunda da örgütün sessiz kaldığını dile getirdi. Trump, daha önce de DSÖ'nün Çinli yetkililere dayanarak ilk başlarda virüsün insandan insana geçmediğini söyleyerek dünyayı yanlış yönlendirdiğini savunmuştu. DSÖ yetkilileri ise ABD'yi salgına karşı yetersiz önlem almakla suçlamıştı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Ghebreyesus, "DSÖ, ABD'nin fonlarının durdurulmasının çalışmalarımız üzerindeki etkisini gözden geçiriyor. Bütçemizde oluşacak açıkları kapatmak ve çalışmalarımızın kesintisiz devam etmesini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışacağız" diye konuştu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Trump'ın DSÖ'ye sağladıkları fonu askıya alma kararına tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise salgınla mücadelede en iyi yatırımın DSÖ'yü güçlendirmek olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır" dedi. Çin ve Afrika Birliği de Trump'ın kararını eleştirdi.