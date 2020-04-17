ABD-Çin kavgası büyüyor

Kovid-19 nedeniyle ABD ile Çin karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Washington-Pekin hattında bu kez de Kovid-19 virüsünün çıkış noktası konusunda kriz patladı. İlk olarak geçtiğimiz aylarda ABD merkezli Washington Post gazetesi virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan sızdığını ileri sürmüştü. O günden beri bu iddia komplo teorisi olarak tartışılıyordu ancak ABD yönetiminin bu iddiayı araştırdığı iddia edildi. CNN'deki haberde ABD istihbaratının, virüsün Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığı öne sürüldü. Haberde ABD elçiliğinde iki yetkilinin 2018'de Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret ettiği ve Dışişleri Bakanlığı'nı laboratuvarın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve burada yapılan çalışmaların SARS benzeri bir salgının başlamasına neden olabileceği konusunda uyardığı belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiayı yalanladı. Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, Kovid-19'un, kaynağı ve yayılma şeklinin bilimin konusu olduğunu savundu.