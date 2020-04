ABD’de rekor kayıp

kâbusu

* ABD'de koronagiderek büyüyor* Ölen binlerce insanı gömecek yer bulunamıyor* Cesetler mobil morglarda bekletiliyor* New Jeyaletindeki bir yaşlı bakım evinde 17 ceset bulunduKovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 342 artarak 648 bine, can kaybı 4 bin 931 artarak 32 bin 443'e ulaştı. Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABDHastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor. CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu. ABD'yi 180 bin 659 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 134 bin 753 ile Almanya takip ediyor.Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı. New York'u 71 bin 30 vakayla komşusu New Jersey, 29 bin 918 vakayla Massachusetts takip ediyor. New York'taki 'kimsesizler mezarlığı'na defin işlemleri 5 kat arttı. ABD'de 3 milyon 385 bin 821 kişiye test yapılırken, iyileşenlerin sayısı 57 bin 232'ye ulaştı. Ülke genelinde 104 bin 39 kişinin tedavileri sürüyor.Korona nedeniyle işini kaybedenlerin sayısı 22 milyona çıkan ABD'de bu rakama önümüzdeki ay 5 milyon kişinin daha katılması bekleniyor. Ülkedeki işszlik oranı da yüzde 13.5'e ulaştı. 10 yıllık ekonomik büyümesi dört haftada alt üst olan ABD'de hemen her sektör ağır darbe yedi.Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin zirve noktasını gördüğünü belirterek ülkedeki işletmelerin yakında yeniden açılacağını söyledi.