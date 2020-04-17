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'deki en yaşlı Türklerden Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

’de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. 'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü sevenlerini üzdü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 09:06 ABONE OL
ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü sevenlerini üzdü.

Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.

ABD'DE 13 TÜRK CORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti
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