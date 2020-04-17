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'den 'ya "Silahsızlanma müzakerelerine de katılsın" teklifi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı 'un telefonda görüşmesi yaparak ABD ve arasındaki silahsızlanma müzakerelerini ele aldıkları belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.4.2020 01:00 ABONE OL
ABD'den Rusya'ya Silahsızlanma müzakerelerine Çin de katılsın teklifi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo'nun nükleer silahsızlanma müzakerelerine Çin'in de katılması gerektiğine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Bakan Pompeo'nun "İleride yapılacak silahsızlanma müzakereleri, Başkan Donald Trump'ın vizyonu doğrultusunda Rusya ve Çin'in de katıldığı üçlü şekilde yapılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD ve Rusya arasındaki ikili Stratejik Güvenlik Diyaloğu kapsamında Kovid-19 salgınının, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ve bölgesel meselelerin görüşüldüğü belirtildi.

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ABD'den Rusya'ya "Silahsızlanma müzakerelerine Çin de katılsın" teklifi
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