AB’den İtalya itirafı: ‘Yalnız bıraktık’

Avrupa Birliği, korona salgınında ağır kayıplar veren İtalya'yı yalnız bıraktığını kabul etti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, bu zor süreçte İtalya'yı yalnız bıraktıklarını itiraf etti. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan von der Leyen, kriz patlak verdiğinde "kimsenin hazır olmadığını" kabul ederek "İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Özür dilemekten ziyade davranışlarda değişikliğe gitmenin önemli olduğuna işaret eden von der Leyen, "Avrupa kısa sürede kendisini korumak için herkesi koruması gerektiğini anladı " diye konuştu. Von der Leyen, üye ülkelere dayanışma çağrısında bulundu.İsrail, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İngiltere ve İspanya'nın solunum cihazı ithal etme talebini reddetti. İsrail basınında yer alan haberde, İngiltere ve İspanya'nın solunum cihazı almak için İsrail'deki şirketlere başvurduğu ancak firmaların salgın nedeniyle solunum cihazı ihracatı yasaklandığı için taleplere olumsuz cevap verdiği kaydedildi.Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 546 bini geçti. Vaka sayısı 2 milyon 172 bin oldu. 144 bin 926 kişi ise öldü.Kovid-19 nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 320'ye yükseldi.Avrupa'da can kaybı 91 bini geçti. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 12 bini aştı.İngiltere'de can kaybı 13 bin 729'a çıktı. Ülkede Kovid-19 yakalanan 60 yıllık evli çift Bryn ve Pat Howells 17 saat arayla hayata veda etti.Almanya'da ölü sayısı 3 bin 943'ü buldu.İran'da 92 kişi kayıpla ölü sayısı 4 bin 869'a yükseldi.Gürcistan'da koronavirüs hastası iki hamile kadın iyileşti